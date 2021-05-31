Экс-участница «Тату» проиграла на праймериз «Единой России»

https://static.news.ru/photo/d3662f34-c208-11eb-9ad2-96000091f725_660.jpg Юлия Волкова Фото: official_juliavolkova/instagram.com

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова, предварительно, проиграла на праймериз «Единой России» в Ивановской области. Лидирует президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, рассказал ТАСС секретарь регионального отделения партии Сергей Низов.

По предварительным данным онлайн-голосования, возглавляет тройку лидеров Вяльбе. На втором месте идёт действующий депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов, а на третьем — глава города Иваново Владимир Шарыпов. Тем временем Волкова значительно уступает своим конкурентам по числу голосов.

По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла. Она достаточно серьезно отстаёт, — отметил Низов.

Он добавил, что в Ивановской области избиратели могли сделать свой выбор как онлайн, так и на самих участках.

Ранее экс-участница «Тату» заявила о своём намерении идти на выборы в Государственную думу от партии «Единая Россия». Позже певица записала предвыборный ролик, где пыталась объяснить, зачем приняла данное решение и почему баллотируется именно от Ивановской области. Ролик подвергся критике со стороны экспертов и коллег певицы. В частности, российский юрист и автор песен Катя Гордон заявила, что такое видео вообще нельзя было выпускать. По её словам, ничего кроме смеха ролик вызывать не может.