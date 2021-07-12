Друг Зеленского рассказал, когда тело журналиста доставят в Россию

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Первая жена Михаила Зеленского Ольга Яшина рассказала, что у него уже были очень серьёзные проблемы со здоровьем. В программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» экс-супруга журналиста заявила, что он почти месяц лежал в коме.

По словам Ольги, Михаила Зеленского буквально вытащили с того света и с тех пор он отмечал два дня рождения. Мама фактически потеряла Мишу во второй раз. Он же два раза...