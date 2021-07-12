Друг Зеленского рассказал, когда тело журналиста доставят в Россию
Режиссёр Сергеев: тело Зеленского вывезут из Доминиканы 17 января
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:22, 15 января 2022
Михаил ЗеленскийФото: vk.com/mihail_zelenskiy
Читайте нас в Google Новости
Друг телеведущего Михаила Зеленского режиссёр Николай Сергеев прояснил ситуацию с предстоящими похоронами. По его словам, только 17 января тело журналиста вывезут из Доминиканской республики, поэтому дата похорон станет известна не раньше 18 января, сообщает Teleprogramma.pro.
Когда такие обстоятельства, что человек находится вообще на другом конце света, его тело, всё согласовать, с мамой решить, с папой решить — это всё, конечно, очень непросто. Слишком нестандартная ситуация, мягко скажем, — пояснил Сергеев.
Он добавил, что информация по прощанию с Зеленским станет известна 18 января.
Ранее стало известно, что у Михаила Зеленского уже были очень серьёзные проблемы со здоровьем, заявила его первая жена Ольга Яшина. Экс-супруга журналиста заявила, что он почти месяц лежал в коме. По словам Ольги, Михаила Зеленского буквально вытащили с того света и с тех пор он отмечал два дня рождения. Причину проблем со здоровьем, которая привела к такой критической ситуации, Яшина озвучивать не стала.