Дроздов объяснил, почему слоны 17 месяцев бродят по Китаю и пугают людей

Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов нашёл объяснение загадке, которая уже 17 месяцев мучает весь мир. В марте 2020 года стадо из 14 азиатских слонов внезапно покинуло ареал обитания и отправилось в 500-километровый поход, вытаптывая поля и вынуждая правительство экстренно эвакуировать сотни тысяч человек, живущих на пути следования грозных животных. В беседе с NEWS.ru учёный-зоолог объяснил, что могло вынудить слонов уйти так далеко от заповедника и кто ими управляет.

Стадо слонов — это семейная группа, главная в которой — самка, слониха. Конечно, она очень мудрая и ведёт за собой всех родственников. Не надо думать, что они бродят бесцельно. Причина того, что они покинули ареал обитания, обязательно должна быть. Может быть, им не понравилась погода или кормовые условия не устроили, — прокомментировал «великий поход» слонов Дроздов.

Телеведущий одобрил действия китайцев, которые, несмотря на причинённые слонами неудобства и разрушения (общий ущерб оценивают в 6,5 млн юаней), бережно относятся к животным: с помощью приманок и перекрытия грузовиками дорог уводят стадо от населённых пунктов, следят за его передвижениями посредством дронов. Дроздов заявил, что людям не стоит бояться азиатских слонов.

Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая эвакуировали более 150 тысяч жителей, чтобы избежать конфликта между ними и мигрирующим стадом слонов Hu Chao/XinHua/Global Look Press В провинции Юньнань долгие годы существует Центр разведения и спасения азиатских слонов Yang Zongyou/Xinhua/Global Look Press Слоны покинули заповедник в марте прошлого года Hu Chao/XinHua/Global Look Press Стадо сопровождали дроны, фиксирующие их передвижение Hu Chao/XinHua/Global Look Press Сотрудник оперативного штаба показывает пройденный слонами маршрут на карте Hu Chao/XinHua/Global Look Press Общий ущерб, причинённый слоновьей «прогулкой», оценивают примерно в 6,5 миллиона юаней Hu Chao/XinHua/Global Look Press Власти создали круглосуточный командный центр для наблюдения за стадом Hu Chao/XinHua/Global Look Press Грузовики блокируют дорогу, ведущую в город Луохэ Hu Chao/XinHua/Global Look Press В распоряжении оперштаба девять дронов, следующих за беглецами Hu Chao/XinHua/Global Look Press Отбившегося от стада самца усыпили и доставили обратно в заповедник Hu Chao/XinHua/Global Look Press В ноябре 2020 года одна из самок родила слонёнка, и стадо сделало пятимесячный перерыв в своём путешествии Jiang Wenyao/XinHua/Global Look Press Дневная стоянка Xinhua/Global Look Press Грузовики направляют мигрирующих слонов в обход жилого посёлка Hu Chao/XinHua/Global Look Press Cтадо из 14 диких азиатских слонов пересекло реку Юаньцзян. Слонам осталось меньше 200 км до родного заповедника Мэнъян Xinhua/Global Look Press

Азиатские слоны гораздо более мирные, чем африканские. И китайцы — молодцы, что бережно отманивают слонов от своих полей и огородов. Значит, нашли общий язык с животными. Надо просто немного помочь слонам, и тогда они вернутся домой, — отметил учёный.

Сейчас слоны уже движутся в направлении родного заповедника Мэнъян, им осталось пройти 200 км. Николай Дроздов считает, что стадо обязательно в скором времени доберётся до дома.

У слонов блестящая память. Они помнят не только то, где они ходили вчера и позавчера, но и дороги предков. У них в голове — точные маршруты. Слоны — очень умные животные. Раз они развернулись в сторону своего заповедника, значит, теперь всё в порядке. Опасность, из-за которой они ушли так далеко от дома, миновала. Походили по дорогам предков и решили, что пора домой, — заключил телеведущий.

Ранее сообщалось об инциденте, который произошёл на озере Бормашевое в Забайкальском нацпарке Бурятии. Медведь вышел на стоянку туристов, где разгромил одну из палаток. Затем он съел найденные под завалами купаты и покинул «место преступления», не причинив никому вреда.