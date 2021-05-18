Дракула стал человеком в новой части «Монстров на каникулах»

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Архетипический вампир Дракула превратился в человека в заключительной четвёртой части франшизы «Монстры на каникулах». Компания Sony также опубликовала первый официальный трейлер нового анимационного фильма.

Из трейлера стало ясно, что в продолжении франшизы зрители увидят очередную вечеринку у Дракулы в замке. Веселье опять «смазалось», когда зять бессмертного хозяина дома Джонни решил протестировать на себе новое изобретение Ван Хельсинга.

Опыт не удался: Джонни стал драконом, а кровососущий Дракула — человеком. Семья монстров и людей была вынуждена решиться на кругосветное путешествие. Так, они планируют найти способ избавиться от неожиданных результатов трансформации.

Первый фильм «Монстры на каникулах» вышел в 2012 году. Заключительная часть полнометражной серии Дженнди Тартаковски выйдет на отечественные киноэкраны 23 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что американский фильм в жанре ужасы «Пила: Спираль» собрал в дебютные выходные $8,7 млн в прокате США и возглавил его. Для выхода в период пандемии коронавируса неплохой результат, однако в истории хоррор-франшизы он самый худший.