Дорожный сундук и салфетка Марии-Антуанетты ушли с молотка за €60 тысяч

https://static.news.ru/photo/8f2077bc-9e69-11ea-8781-fa163e074e61_660.jpg Мария-Антуанетта Фото: Виже-Лебрён/Общественное достояние/wikimedia.org

Дорожный сундук и обеденная салфетка французской королевы Марии-Антуанетты ушли с молотка за €60 тысяч. Торги состоялись в Версале 24 мая.

Распродажу провёл аукционный дом Osenat, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. Всего на торги было выставлено около 180 лотов, среди которых украшения, портреты, скульптуры, книги, документы, портреты и личные вещи представителей династии Бурбонов и Орлеанского дома.

Наибольшую ценность представила салфетка Марии-Антуанетты. Она пользовалась ей во время торжественной трапезы по случаю коронации её супруга Людовика XVI в июне 1775 года. Предмет украшен геральдическими лилиями в лиственных венках на периферии и букетом роз в центре.

Как писал NEWS.ru, именное кольцо в 14 каратов с бриллиантами, которое баскетболист Коби Брайант подарил своей маме 20 лет назад, продали на аукционе за $206 080.