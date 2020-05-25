Дорожный сундук и салфетка Марии-Антуанетты ушли с молотка за €60 тысяч

Дорожный сундук и обеденная салфетка французской королевы Марии-Антуанетты ушли с молотка за €60 тысяч. Торги состоялись в Версале 24 мая.
Распродажу провёл аукционный дом Osenat,
Наибольшую ценность представила салфетка Марии-Антуанетты. Она пользовалась ей во время торжественной трапезы по случаю коронации её супруга Людовика XVI в июне 1775 года. Предмет украшен геральдическими лилиями в лиственных венках на периферии и букетом роз в центре.
Как писал NEWS.ru, именное кольцо в 14 каратов с бриллиантами, которое баскетболист Коби Брайант подарил своей маме 20 лет назад, продали на аукционе за $206 080.
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