Чемпионский перстень Коби Брайанта ушёл с аукциона за $206 тысяч

https://static.news.ru/photo/4a7a7f4e-9e56-11ea-9a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Именное кольцо в 14 каратов с бриллиантами, которое баскетболист Коби Брайант подарил своей маме 20 лет назад, продали на аукционе за $206 080.

Два идентичных перстня спортсмен приобрёл для родителей, чтобы отметить первое для себя чемпионство в НБА в сезоне 1999/20000 в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Спустя время мать Брайанта Памела попыталась продать кольца и другие памятные вещи. Баскетболист подал иск, пытаясь заблокировать продажу, однако потом согласился и разрешил родителям продать шесть вещей.

https://t.co/q25PW6CNMI The 14k gold and diamond ring Kobe Bryant gifted his mom 20 years ago has just sold ... and it brought in more than $206k!!!! — TMZ Sports (@TMZ_Sports) May 24, 2020

В 2013 году частный коллекционер приобрёл их за $280 тысяч. После гибели спортсмена он решил узнать, сколько может заработать на продаже колец, и обратился в аукционный дом, пишет TMZ.

После 20 ставок подаренное Коби Брайантом матери кольцо ушло с аукциона за более чем $206 тысяч. Личность нового обладателя памятной вещи не раскрывается. Как ожидается, кольцо, принадлежавшее отцу спортсмена Джо, может быть продано за большую сумму.

Брайант, его дочь Джианна и ещё семь человек погибли в результате крушения вертолёта 26 января в Калабасасе, штат Калифорния.

Ранее NEWS.ru писал, что памятные вещи пятикратного чемпиона НБА ушли с аукциона за $202,5 тысячи. Самым дорогим лотом стала плита с отпечатками ладоней Брайанта с голливудской Аллеи славы. Она была продана за $75 тысяч, что в 18 раз превысило её первоначальную оценку.