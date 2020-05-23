Вещи чемпиона НБА Коби Брайанта ушли с молотка за $200 тысяч

Коллекция памятных вещей пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта была продана с аукциона за $202,5 тысячи.
На продажу были выставлены форма спортсмена, кроссовки, баскетбольный мяч и другие предметы. До начала аукциона коллекция оценивалась в $24,4 тысячи.
Самым дорогим лотом стала плита с отпечатками ладоней Брайанта с голливудской Аллеи славы. Она была продана за $75 тысяч, что в 18 раз превысило её первоначальную оценку,
Брайант, его дочь Джианна и ещё семь человек погибли в результате крушения вертолёта 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Как ранее писал NEWS.ru, детская книга, написанная спортсменом, вышла в свет после его смерти и стала бестселлером уже через неделю.
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