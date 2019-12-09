https://static.news.ru/photo/c3b34906-1a7e-11ea-8ff9-fa163e074e61_660.jpg Лурдес Леон Фото: Henry McGee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дочь Мадонны, 23-летняя Лурдес Леон, стала участницей представления во время художественной ярмарки «Арт-Базель» в Майами-Бич.

Девушка вместе с несколькими десятками людей оголилась до трусов в цвет кожи и имитировала оргию. Запись с мероприятия в своём Instagram опубликовал главный редактор L’Officiel Питер Дэвис.

Madonna’s daughter seen in orgy’ at Art Basel https://t.co/oQrjR6XlA9 pic.twitter.com/CckUDY1eHZ — New York Post (@nypost) December 9, 2019

Это длилось, возможно, пять минут, но казалось, что намного дольше, и выглядело странно, потому что люди подбадривали их, — цитирует The Post Дэвиса.

Ранее NEWS.ru писал, что Лурдес заставила говорить о себе, когда пришла на модную премию журнала Vogue в полупрозрачном одеянии.