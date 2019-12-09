Дочь Мадонны, 23-летняя Лурдес Леон, стала участницей представления во время художественной ярмарки «Арт-Базель» в Майами-Бич.
Девушка вместе с несколькими десятками людей оголилась до трусов в цвет кожи и имитировала оргию. Запись с мероприятия в своём Instagram
Madonna’s daughter seen in orgy’ at Art Basel— New York Post (@nypost)
https://t.co/oQrjR6XlA9 pic.twitter.com/CckUDY1eHZ December 9, 2019
Это длилось, возможно, пять минут, но казалось, что намного дольше, и выглядело странно, потому что люди подбадривали их, —
цитируетThe Post Дэвиса.
Ранее NEWS.ru писал, что Лурдес заставила говорить о себе, когда пришла на модную премию журнала Vogue в полупрозрачном одеянии.
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