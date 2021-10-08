Дочь Гаркалина объяснила, почему актёр заболел после двух прививок

Дочь Валерия Гаркалина Ника объяснила, почему актёр заразился коронавирусом, несмотря на две прививки. Артист изначально привился вакциной «КовиВак», но она не дала эффекта и у Гаркалина не выработались антитела, пишет KP.RU.

По словам дочери актёра, её отец — сторонник прививок, но в его заболевании есть некоторые медицинские нюансы, которые родственникам не хотелось бы озвучивать.

Он сдал анализ, хотя его предупредили, что не всегда вырабатываются антитела. И тогда он пошёл сделал ещё и Спутник-V. Чтобы уже наверняка, — пояснила Ника Гаркалина.

Однако дело оказалось не только в прививке.

У отца тяжёлые сопутствующие заболевания, — сказала дочь актёра.

Ранее дочь советского и российского актёра Валерия Гаркалина Ника подтвердила, что в настоящий момент её отец подключён к аппарату ИВЛ. Она отмечала: врачи не берутся прогнозировать, сколько артист пробудет в больнице.