https://static.news.ru/photo/6367cd64-41a3-11ea-b29f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Маликов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский музыкант Дмитрий Маликов хотел бы поработать с режиссёром Андреем Звягинцевым в качестве актёра.

По словам артиста, он мог бы также написать музыку к фильму, однако к такому, где ей «было отдано приличное место, чтобы это не просто был сопровождающий кадр фон, как сейчас».

Может быть, фильм о композиторе каком-то, может быть, мне сыграть что-то самому в качестве актёра — я же имею опыт, — отметил Маликов.

Он напомнил, что успел проявить себя как в кино, так и в театре, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Маликов показал своим подписчикам раритетную музыкальную пластинку 1987 года. Аудиозаписи на ней предназначались для лиц с алкогольной зависимостью.