Российский певец Дмитрий Маликов показал своим подписчикам раритетную музыкальную пластинку 1987 года.
Аудиозаписи на пластинке предназначались для лиц с алкогольной зависимостью.
Ну что, потренируемся? Доставайте вертушки! — написал музыкант в своём аккаунте в Twitter.
Ну что , потренируемся?— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov)
Доставайте вертушки!
pic.twitter.com/sK0clPt72M August 24, 2019
Как ранее писал News.ru, Дмитрий Маликов после очередного концерта опубликовал фото, которое вызвало массу комментариев.