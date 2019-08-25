Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Генеральный продюсер международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» Игорь Крутой заявил, что конкурс больше никогда не будет проводиться в латвийской Юрмале.

«Новая волна» больше не вернётся в Юрмалу, она всегда будет здесь, — цитирует Крутого РИА Новости. Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что курорт с большой радостью пятый год принимает «Новую...