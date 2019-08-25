Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Российский певец Дмитрий Маликов показал своим подписчикам раритетную музыкальную пластинку 1987 года.

Аудиозаписи на пластинке предназначались для лиц с алкогольной зависимостью.

Ну что, потренируемся? Доставайте вертушки! — написал музыкант в своём аккаунте в Twitter.

Как ранее писал News.ru, Дмитрий Маликов после очередного концерта опубликовал фото, которое вызвало массу комментариев.

News.ru в соцсетях