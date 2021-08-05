Директор театра рассказал, чем Стеклов занимается в больнице с COVID-19

Народный артист России Владимир Стеклов, госпитализированный с новой коронавирусной инфекцией, находится в состоянии средней тяжести, однако он работает в лечебном учреждении над инсценировкой по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», рассказал РИА Новости директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский.

Здоровье Владимира Стеклова без изменений. Состояние средней тяжести. Стабильно. Сатурация в норме. <...> В минуты вдохновения Стеклов работает над инсценировкой по роману Булгакова «Мастер и Маргарита», — отметил Банковский.

Руководитель МСХТ подчеркнул, что верит в профессионализм медиков, способных в кратчайшие сроки вернуть Стеклова и его семью «к их обычному ритму жизни».

О проблемах Стеклова со здоровьем стало известно 29 июля. Оказалось, что в больницу его доставили ещё 28 июля. Актёр жаловался на затруднённое дыхание, кашель и температуру в 39 градусов. Скорая помощь прибыла к дому Стеклова на Ленинградском проспекте в 09:00, к этому времени актёр уже был без сознания.

Стеклов снимается в кино с 1980-х, известен по картинам «Вера, Надежда, Любовь», «Плюмбум, или Опасная игра», «Чужая белая и рябой», «Гардемарины, вперёд!» и другим. В 2022-м на экранах появится лента «Начать сначала» о школьной регбийной команде. Одна из главных ролей досталась Стеклову.

Ранее Ирина Стеклова рассказала о том, как её мужа лечат от новой коронавирусной инфекции. Саму женщину также госпитализировали вместе с трёхлетней дочерью Ариной в детскую больницу, о чём она заявила на своей странице в Instagram. Говоря о возлюбленном, женщина подчеркнула, что Стеклов «обдумывает побег домой», и объяснила, почему он хочет это сделать.