Диктора Игоря Кириллова тайно похоронили на Новодевичьем: фото

Легендарный диктор ЦТ Игорь Кириллов, скончавшийся на 90-м году жизни, был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве 2 ноября. Прощание с телеведущим прошло в закрытом режиме.

Как рассказала вдова Игоря Кириллова Татьяна, за два месяца до смерти ему ампутировали ногу. По её словам, он «криком кричал» от боли, после чего диктора отвезли в Боткинскую больницу, врачи которой обнаружили у Кириллова тромб в артерии, подколенную аневризму и приняли решение об ампутации конечности. Вернувшись домой, ведущий заболел коронавирусом — ослабленный организм не выдержал испытания, и 30 октября народный артист СССР скончался.

Отпевание диктора прошло в храме Новодевичьего монастыря. По словам редактора журнала «Православное обозрение» Зои Бардиной, которая брала интервью у Кириллова незадолго до его смерти, ведущий, олицетворявший советскую эпоху, верил в Бога. Он всю жизнь хранил Библию, доставшуюся ему от бабушки.

Все расходы по захоронению Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище взял на себя Первый канал. В последний путь диктора проводили Константин Эрнст, рассказавший о последнем разговоре с покойным, Дмитрий Борисов, Ангелина Вовк, Евгений Кочергин, Александр Любимов и другие. Дочь Анна не смогла присутствовать на похоронах отца, как и Анна Шатилова, объяснившая свой отказ прийти на кладбище тем, что побоялась не выдержать прощания с Игорем Кирилловым, ставшим для неё за 60 лет знакомства по-настоящему близким человеком,