Декстер получит в девятом сезоне новое имя

https://static.news.ru/photo/233d3586-bf87-11eb-bdbf-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/SHOWTIME/youtube.com

На YouTube-канале Showtime появился новый тизер девятого сезона сериала «Декстер». Детали сюжета держатся в секрете, однако из видео, опубликованного создателями в Twitter, понятно, что главный герой получит новое имя.

На ролике видна идентификационная карточка с фотографией Декстера Моргана и его новым именем — Джим Линдси. Судя по всему, под этой личиной главный герой работает торговым партнёром компании Fred`s Fish & Game и живёт в городке Айрон Лэйк, штат Нью-Йорк.

Hello, Dexter Morgan Jim Lindsay. pic.twitter.com/iOcArYfvxq — Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) May 25, 2021

Известно, что новый сезон будет состоять из десяти серий. Точная дата выхода на данный момент неизвестна. Поклонники ожидают, что лента выйдет осенью этого года.

Сериал снят по мотивам романа Джеффа Линдсэя «Дремлющий демон Декстера» (Darkly Dreaming Dexter, 2004). Майкл Си Холл играет культового маньяка, убивающего преступников и подонков, до которых почему-либо не смогла или не захотела добраться полиция.

Ранее сообщалось, что первый показ десятой полнометражной ленты в карьере американского режиссёра Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» состоится на Каннском кинофестивале, который пройдёт с 6 по 17 июля.