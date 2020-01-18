https://static.news.ru/photo/8eb8aef2-3a00-11ea-a7ad-fa163e074e61_660.jpg Джордж Мартин Фото: imago stock&people/Global Look Press

Поклонников творчества Джорджа Р.Р. Мартина разозлил анонс выхода новой книги.

Рад сообщить, что «Пламя и кровь», которую взяли за основу «Дома драконов», выйдет в мягкой обложке 5 мая в США, Канаде и Великобритании, — написал Мартин на своей странице в Twitter.

При этом он отметил, что в издание включены пять новых иллюстраций.

Однако читатели не только не порадовались анонсу, но и жёстко раскритиковали 71-летнего писателя, так как после слов «рад сообщить» ожидали увидеть информацию о продолжении цикла «Песнь льда и пламени».

Рад сообщить? Это какое-то издевательство, — написал один из комментаторов.

Другой рассказал, что от первых слов сообщения у него чуть не случился сердечный приступ.

Вау! Анонс, которого никто не ждал! От меня вы не получите ни цента до публикации «Ветров зимы», — подчеркнул другой юзер.

Happy to announce that Fire & Blood, the inspiration behind the upcoming House of the Dragon, will release in paperback on May 5th in the US, Canada, and UK. This paperback edition will include 5 brand new illustrations. Pre-orders begin soon! https://t.co/yluQ0zFfcJ pic.twitter.com/sYq0HwTPjJ — George RR Martin (@GRRMspeaking) January 13, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.