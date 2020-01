При этом он отметил, что в издание включены пять новых иллюстраций.

Однако читатели не только не порадовались анонсу, но и жёстко раскритиковали 71-летнего писателя, так как после слов «рад сообщить» ожидали увидеть информацию о продолжении цикла «Песнь льда и пламени».

Другой рассказал, что от первых слов сообщения у него чуть не случился сердечный приступ.