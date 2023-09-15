«Была словно дочь»: артист Галевский о кончине Елены Ульяновой Актер Галевский назвал горьким событием смерть художницы Елены Ульяновой

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Ульянова Елена

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Александр Галевский в разговоре с NEWS.ru назвал горьким событием скоропостижную кончину художника-графика Елены Ульяновой. По словам артиста, женщина была ему как дочь.

Елена была для меня словно дочь. Помню ее лик, стать, она всегда очень достойно держалась, и в то же время очень проста была в общении. Их семья всегда помогала актерам, их фамилия была известная, авторитетная и открывала двери всех кабинетов. Ее смерть — это очень печальное событие, очень горькое, — поделился Галевский.

Он добавил, что семья Ульяновых-Парфаньяк — это родные для него люди: и по жизни, и по театру. Галевский рассказал, что вся его работа на сцене связана с этими именами.

Я помню Леночку как улыбчивую и скромную, красивую девушку. Я часто вспоминаю, как мы вместе встречали Новый год, без них, конечно, опустела земля, — сказал артист.

Художник Елена Ульянова, дочь советского актера Михаила Ульянова, скончалась в Москве в возрасте 63 лет. Ее тело нашли дома в квартире на Большой Бронной улице. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. Кадры дочери Михаила Ульянова — в галерее NEWS.ru.