«Буду безумнее»: Манижа рассказала о планах на финал Евровидения

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Певица Манижа (Manizha), представляющая в 2021 году Россию на международном конкурсе «Евровидение», рассказала о планах на финал. Девушка заявила, что будет «немного безумнее», но при этом останется собой. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам полуфинала.

Трансляцию вёл Первый канал. Напомним, что Манижа в полуфинале заняла третье место и прошла на следующий этап. Девушка рассказала, что думает о финале «Евровидения».

В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займёшь. Просто будь собой, — поделилась певица.

В этом году «Евровидение» проходит в Роттердаме. Манижа выступает с песней Russian Woman. Конкурс транслирует Первый канал. Теперь болельщики ждут финал, который состоится 22 мая, трансляция начнется в 22:00.

Ранее сообщалось, что Манижа сорвала аплодисменты своим первым интервью после «Евровидения». Певица поделилась эмоциями и рассказала, какую именно мысль она хотела донести своим выступлением. Россияне в свою очередь высоко оценили выступление Манижи. Зрители на ура восприняли яркий, красочный номер певицы и саму песню, вызвавшую так много споров среди российских меломанов.