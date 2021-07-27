Бортко объяснил, кому выгодно снятие Грудинина с выборов в Госдуму

Российский режиссёр и политик Владимир Бортко рассказал в беседе с NEWS.ru, кому, по его мнению, выгодно исключение директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из списка кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Бортко заявил: Грудинина сняли с выборов, поскольку тот был опасен для «Единой России».

У него были не просто большие шансы пройти в Госдуму, а стопроцентные, поскольку он шёл не по округу, а в списке. То есть если бы его оттуда не убрали, он был бы в Думе 100%. Очевидно, он показался опасным для партии «Единая Россия», и его оттуда (из списка кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. — NEWS.ru) убрали, — сказал Бортко.

Напомним, что Центризбирком России (ЦИК) на заседании 24 июля исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающая ему контролировать предприятия в РФ.

Владимир Бортко известен кинозрителям как режиссёр и сценарист. Среди его фильмов и сериалов — «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», «Бандитский Петербург» и другие. До 90-го года был председателем правления Ленинградского отделения Союза кинематографистов СССР.

Кроме того, Бортко является политическим деятелем: он депутат Государственной думы шестого и седьмого созывов от КПРФ, заместитель (в VI созыве) и первый заместитель (в VII созыве) председателя комитета Госдумы по культуре.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что гордится своей работой. Такое заявление она сделала в ответ на вопрос коммуниста Николая Бондаренко после заседания, на котором Павла Грудинина сняли с выборов в Госдуму.