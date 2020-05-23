Большинство россиян вспомнили автора призыва «Не выходи из комнаты»

Большинство участников интернет-опросов, проведённых под эгидой Минздрава и Роспотребнадзора, вспомнили автора строк «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» — поэта Иосифа Бродского, которому 24 мая могло исполниться 80 лет.
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Как уточнили организаторы, назвавшие стихотворение Бродского гимном мировой пандемии, в опросе поучаствовали более 40 тысяч человек.
Бродский родился в 1940 году и вырос в Ленинграде. В 1972-м советские власти лишили поэта гражданства и вынудили эмигрировать. В 1987 году Бродский получил Нобелевскую премию за «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью».
Он умер в 1996 году в Нью-Йорке.
Как писал NEWS.ru, вечером 24 мая московский кинотеатр «Пионер» устроит онлайн-премьеру документального фильма «Прогулки с Бродским».
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