1 июня знаменитости на один день стали продавцами мороженого. В здании ГУМа в Международный день защиты детей режиссёр Константин Богомолов, актёр Игорь Верник, предприниматель Михаил Куснирович, актриса Марина Зудина и другие звёзды отпускали эскимо, пломбир и крем-брюле по 50 рублей за лакомство.
Продажа мороженого российскими селебрити прошла в рамках благотворительной акции: все средства будут перечислены в Фонд «Галчонок», помогающий детям и молодёжи с органическими поражениями центральной нервной системы (ЦНС) и иными тяжёлыми заболеваниями. Его учредителем является актриса Юлия Пересильд.
Фото продаж звёздами мороженого у ГУМе — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Игорь Верник, режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов, глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Горожане во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов, глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Игорь Верник во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Марина Зудина и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Горожане во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Марина Зудина с дочерью во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Марина Зудина и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Игорь Верник во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Игорь Верник и режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов (слева направо) во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей