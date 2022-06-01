Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Игорь Верник, режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов, глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Горожане во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов, глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Игорь Верник во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Марина Зудина и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Горожане во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Марина Зудина с дочерью во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Марина Зудина и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Игорь Верник во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актер Игорь Верник и режиссер, художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов (слева направо) во время празднования Дня мороженого в ГУМе, приуроченного к Международному дню защиты детей