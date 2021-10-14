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Богомолов отобрал у Собчак роль в своей пьесе

04:23, 14 октября 2021
Богомолов отобрал у Собчак роль в своей пьесе Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В новом спектакле «На всякого мудреца» режиссёра Константина Богомолова больше не значится Ксения Собчак, которая ранее репетировала одну из ролей. В новой постановке по произведению Островского «На всякого мудреца довольно простоты» все роли практически отданы мужчинам. Об этом сообщает «Газета.ru».

Известно, что журналистке предназначалась роль Тарусиной, но режиссёр принял решение полностью изменить актёрский состав. Недавно Собчак также сыграла мужскую роль — Жоржа Бенгальского в «Мастере и Маргарите» в постановке Михаила Зыгаря.

Спектакль «На всякого мудреца» проходит на сцене театра Наций.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала снимок, где у неё очень короткая стрижка. Большинство подписчиков не поддержали новый стиль кумира. Многие отметили, что на Тодоренко, скорее всего, надет парик.

Некоторые обвинили знаменитость в «дешёвом хайпе». При этом телеведущую поддержала лишь бывшая ведущая «Орла и решки» Алина Островская.

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