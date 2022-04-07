Безруков сообщил, что в Нью-Йорке скупили билеты на «Евгения Онегина»

Сергей Безруков сообщил, что в Нью-Йорке скуплены почти все билеты на оперу «Евгений Онегин», которая состоится в Метрополитен-опере. Причём, стоимость билетов доходит до $100, написал актёр в своём Telegram-канале.

По словам российского режиссёра, лично ему это даёт надежду, что истинные люди искусства никогда не пойдут на поводу у политических инсинуаций.

В нью-йоркской Метрополитен-опере можно будет посмотреть оперу «Евгений Онегин» на русском языке. И билеты, что приятно, уже почти полностью раскуплены, — написал Безруков, приложив в качестве доказательства схему рассадки зала с отмеченными свободными и занятыми местами.

Актёр не сомневается, что великие произведения, несмотря ни на что. всегда найдут дорогу к сердцу зрителей.

Увидеть оперу «Евгений Онегин» в Нью-Йорке можно будет 7, 10 и 14 апреля. Постановку будут показывать на русском языке.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил атаки на русскую культуру, которые сейчас происходят на Западе, с действиями нацистов в гитлеровской Германии. Он напомнил, что из концертных афиш «вымарывают» русских композиторов — Чайковского, Шостаковича и Рахманинова, также запрещаются русские писатели и их книги.