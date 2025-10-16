«Без этого не будет цивилизации»: Кустурица высказался о русской культуре

«Без этого не будет цивилизации»: Кустурица высказался о русской культуре Кустурица: русская культура проявляется в Европе прежде всего через литературу

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица в рамках XI Международного фестиваля «Вера и слово» заявил, что русская культура проявляется в Европе прежде всего через литературу и творчество художников. Он высказал убеждение, что в будущем развитие культуры будет неразрывно связано с ее религиозным фундаментом, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что русская культура проявляется в Европе через литературу, через работу художников. <…> В будущем культура будет связана с фундаментом своей религии, без этого не будет цивилизации, — подчеркнул режиссер.

Ранее Кустурица рассказал, что видел не так много современных российских кинолент, но те, что смотрел, отличались качественной постановкой. Кроме того, режиссер подчеркнул, что помнит времена советского кинематографа, где были по-настоящему значимые авторы вроде режиссера Никиты Михалкова.

До этого Кустурица выразил мнение, что текущая «голливудизация» российского кинематографа подойдет к концу по завершении специальной военной операции. По его словам, этот период откроет путь для глубокого и настоящего искусства. Режиссер также призвал российских коллег обращаться к богатому наследию русской души.