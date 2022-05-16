Азербайджан и Грузия обвинили организаторов Евровидения в подмене оценок Азербайджан и Грузия вслед за Румынией обвинили организаторов Евровидения в подмене оценок

Азербайджан и Грузия вслед за Румынией обвинили организаторов песенного конкурса «Евровидение-2022» в подмене оценок. О технических особенностях подсчёта итоговых результатов сообщили СМИ двух стран.

Согласно данным портала 1news.az, организаторы объявили неправильные оценки, сославшись при этом на технические неполадки с выходом в эфир. В результате максимальный бал от Азербайджана получила Великобритания, хотя Баку выставил эту оценку Украине.

Аналогичная ситуация произошла с Грузией. Как сообщил портал «Новости-Грузия», представители национального жюри отдали высший бал Украине, однако при объявлении результатов голосования организаторы отдали 12 баллов Великобритании.

Ранее глава румынской делегации на Евровидении-2022 Юлиана Марчук рассказала о том, что организаторы фестивали изменили оценки Румынии, которые члены жюри страны выставили участникам конкурса. По её словам, в эфире 12 баллов от страны отправились Украине, хотя на самом деле национальное жюри решило поставить высший бал представителям Молдавии. В результате Молдавия не получила от Румынии ни одного балла.

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2022» состоялся в ночь с 14 на 15 мая в итальянском Турине. Победу одержала украинская группа Kalush Orchestra. Музыканты представили песню Stefania. Украинские музыканты изначально считались фаворитами соревнования. Песня посвящена матери лидера группы и всем матерям Украины.