Автор скандального памятника Галине Волчек объяснил свою задумку

Фото: georgy-frangulyan.ru

Дарья Кучерявых NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Netflix нашёл новые источники для вдохновения: американский стриминг-сервис снимет популярный рассказ с Reddit с Блейк Лайвли в главной роли. Это будет психологический триллер, передаёт Deadline.

Месяц назад на веб-сайте Маркус Кливер опубликовал рассказ We Used to Live Here. По сюжету, к домохозяйке заглядывает подозрительная семья. Когда-то она жила в доме главной героини, а сейчас просится...