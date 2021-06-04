Автор скандального памятника Галине Волчек объяснил свою задумку

https://static.news.ru/photo/56341eb8-c53c-11eb-a8e1-96000091f725_660.jpg Григорий Франгулян Фото: georgy-frangulyan.ru

Автор скандального памятника Галине Волчек, появившегося на днях на могиле бывшего худрука «Современника» на Новодевичьем кладбище, Григорий Франгулян рассказал «МК» свою задумку. Он объяснил неузнаваемость актрисы тем, что все запомнили её в пожилом возрасте, а на его скульптуре она молодая.

Там концепция достаточно простая. Колонна «Современника», сцена внизу. И молодая Волчек. Юная. Которую многие не знают. Но это было желание сына. Сделать её молодой, перед её будущей деятельностью. Это молодость, сила — наверное, ей там лет тридцать, — рассказал скульптор.

По его словам, он около года работал над памятником. За основу был взят «очень известный снимок, который стоял на могиле долгое время», пояснил Франгулян. Он отметил, что это любимая фотография сына Волчек.

Да, это непривычный образ, не соответствует тому, что люди сейчас видят, — её все помнят в пожилом возрасте. А в молодости она была такая. Это зафиксировано фотографией. По-моему, памятник прекрасен, — заключил он.

Напомним, что памятник вызвал море вопросов у друзей и поклонников актрисы. Они посчитали, что у скульптуры не много сходства с обликом Галины Борисовны. Её голова «вылезает» из белой колонны, при этом отдельно была изваяна рука с сигаретой.

Знаменитый худрук «Современника» умерла в конце декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Станислав Садальский опубликовал фото монумента, появившегося на могиле Волчек. О внешнем виде памятника актёр выразился достаточно мягко, назвав его «неудачным». Но его подписчики не скупились в выражениях, называя монумент «ужасным».