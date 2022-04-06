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Американский певец Бобби Райделл умер на 80-м году жизни

12:17, 06 апреля 2022
Американский певец Бобби Райделл умер на 80-м году жизни
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Американский певец и актёр, кумир 1950-х и 1960-х Бобби Райделл умер на 80-м году жизни. Музыкант скончался от осложнений пневмонии, сообщает издание Independent.

Райделл скончался в одной из больниц Филадельфии, штат Пенсильвания. Уточняется, что возникшие осложнения не связаны с коронавирусом. 

Настоящее имя музыканта — Роберт Луис Ридарелли. Он получил широкую известность благодаря песням Kissing Time, Wild One, We Got Love, Volare и Forget Him. Всего артист создал несколько десятков альбомов. 

В начале апреля умерла российская актриса Александра Яковлева. Артистка запомнилась россиянам не только по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», но и как общественный деятель.

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