Американский певец Бобби Райделл умер на 80-м году жизни

Американский певец и актёр, кумир 1950-х и 1960-х Бобби Райделл умер на 80-м году жизни. Музыкант скончался от осложнений пневмонии, сообщает издание Independent.

Райделл скончался в одной из больниц Филадельфии, штат Пенсильвания. Уточняется , что возникшие осложнения не связаны с коронавирусом.

Настоящее имя музыканта — Роберт Луис Ридарелли. Он получил широкую известность благодаря песням Kissing Time, Wild One, We Got Love, Volare и Forget Him. Всего артист создал несколько десятков альбомов.

