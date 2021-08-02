Гордон прокомментировал свои слова о «разведёнках с прицепом»

Российский журналист Александр Гордон прокомментировал в интервью Юрию Дудю свои слова о «разведёнках с прицепом». Ведущий отметил: слова, в которых он говорит, что нельзя жениться на женщине с ребёнком, — текст для передачи на ТВ, а не его собственное мнение. Интервью опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

В программе «Они и мы» с Екатериной Стриженовой ведущий говорит, что нельзя жениться на разведённых женщинах с ребёнком, поскольку первый брак они уже не смогли сохранить, а ребёнок — «это чужое семя». Кроме того, по словам Гордона, если женщина настолько самостоятельна, что может воспитать ребёнка одна, то мужчина ей и не нужен. Дудь спросил у Гордона, действительно ли журналист так думает.

Там есть слово «Гордон» в названии программы? Нет. Значит, я не отвечаю за то, что льётся из моих уст. <...> Я не журналист и никогда им не был. Именно поэтому я за большую часть базара не в авторских программах не отвечаю. Для меня это текст, — ответил Гордон.

Что касается женщин с ребёнком, телеведущий не против. Гордон убеждён: ребёнок от прошлого брака (неважно, у мужчины или у женщины) может усложнять построение новой семьи, однако ничего плохого в этом нет.

56-летний Гордон четыре раза был женат. Первой супругой телеведущего была Мария Вердникова, с которой он жил в США. Позже Гордон был в гражданском браке с актрисой Наной Кикнадзе. Второй женой телеведущего стала Екатерина Прокопьева, которая потом оставила фамилию мужа. Теперь она известна всем как Катя Гордон. В 2011 году телеведущий женился в третий раз, на 18-летней Нине Щипиловой. Далее он начал жить с Нозанин Абдулвасиевой. Гордон и Абдулвасиева поженились в 2014 году. Телеведущий утверждал, что 30-летняя разница в возрасте не имеет значения. За время совместной жизни у пары родились двое сыновей — Александр, которому сейчас шесть лет, и Фёдор, которому три. В 2020 году они развелись.

Ранее сообщалось, что Гордон рассказал, как выглядит резиденция президента России Владимира Путина изнутри.