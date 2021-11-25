Актёры перессорились из-за вакцинации: Джигурда показал видео скандала в СК

На очередном заседании Гильдии актёров кино Союза кинематографистов России произошёл скандал. Участники собрания в Большом зале московского Дома кино планировали обсудить текущие вопросы и проблему низкого уровня культуры в стране, но внезапно дискуссия развернулась вокруг прививок от коронавируса, введения QR-кодов, позиции Марии Шукшиной, Егора Бероева и других популярных артистов, выступающих против вакцинации. В результате актёры, среди которых были Сергей Никоненко, Борис Токарев, Зинаида Кириенко и Ольга Будина, перессорились. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал народный артист Чеченской Республики, член Союза кинематографистов РФ (с 1997 года) Никита Джигурда. Видео его выступления на заседании Гильдии актёров СК опубликовано в Telegram-канале NEWS.ru .

«Мне затыкали рот»

— Кто присутствовал на собрании и какой теме оно было посвящено?

— За столом президиума сидели президент Гильдии актёров кино Серёжа Никоненко, первый вице-президент Боря Токарев и народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. А в зале находилось около 300 актёров.

Мы обсуждали разные вопросы, в том числе уровень культуры в России. Но поскольку куда более важная тема сейчас — беспредел и ограничения, связанные с COVID-19, я вышел на сцену, взял слово и призвал коллег не оставаться в стороне.

Никита Джигурда Сергей Ведяшкин/АГН

Я считаю, что мы обязаны поддержать мирные протесты миллионов людей, которые выходят сейчас на улицы и площади европейских городов и в России.

Это протесты против введения QR-кодов, против сегрегации людей на уколотых и неуколотых, против насильственной вакцинации, которую я называю экспериментальной жижей.

В фашистской Германии в 1930-е годы очень многие артисты, режиссёры и продюсеры стали молчаливыми пособниками преступлений. И мы не должны предавать людей, наших зрителей, которые потом наплюют с высокой колокольни на фильмы с участием актёров, поддерживающих ограничительный беспредел, творимый циничными бездушными чиновниками.

Это моё мнение, которое я готов сто раз повторить: вводя ограничения, чиновники нарушают статьи Конституции РФ, а также Нюрнбергский кодекс. Они превращают весь мир в цифровой концлагерь. А мы на собрании Гильдии актёров в бирюльки решили поиграть. Не тот момент!

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Какой была реакция коллег на ваши слова?

— Разной. Актёр Олег Протасов и половина зала поддержали меня. Серёжа Никоненко ушёл [с заседания] (по мнению Джигурды, в знак протеста против вакцинации. — NEWS.ru). Я говорю: «Я знаю твою позицию. Но ты должностное лицо, вы по роду своих должностей не хотите выражать свои реальные мнения публично, поэтому я делаю это за вас».

Президиум объявил поднятую мной тему ковид-ограничений не входящей в повестку собрания, и на этом основании собравшиеся продолжили обсуждать свои местечковые проблемы и упадок культуры в России. Заклеймили позором Моргенштерна и Даню Милохина. На что я возразил, сказав, что если деятели старшего поколения не могут создать интересные для «молодняка» произведения, то глупо ругать тех талантливых блогеров, певцов и актёров, которые, в отличие от «старпёров», не боятся идти против течения.

— То есть вам не дали договорить и лишили слова?

— Мне затыкали рот! Хотя я высказывал своё мнение. Оля Будина молчала, хотя она тоже против вакцинации. Я ей говорю: «Ты почему меня не поддерживаешь и язык засунула в известное место?» Она, потупив глазки, сказала, что мы собрались по другому поводу — обсуждать уровень культуры.

Не понимают люди, что вакцинация, ограничения и QR-коды — сегодня основная тема в жизни. И если мы, актёры, к которым прислушиваются миллионы граждан, сейчас промолчим, то дальше будет беда. В стране уже сложилась взрывоопасная ситуация.

«Джигурда пришёл с целью проораться»

NEWS.ru попросил первого вице-президента Гильдии актёров кино России Бориса Токарева прокомментировать скандал на заседании в Союзе кинематографистов. Он назвал Никиту Джигурду «плохим клоуном», который пришёл на заседание с одной целью — «проораться».

Борис Токарев Гавриил Григоров/ТАСС

Поведение Джигурды ничем не отличалось от всех его предыдущих выступлений, смысл которых заключается в двух вещах — цацках, которые на нём висят, и зычном голосе, которым он орёт непрерывно, — заявил Борис Токарев.

Он отметил, что выступление Никиты Джигурды было незапланированным и что артист не является членом Гильдии актёров. По словам Бориса Токарева, «масса людей в зале просили его выключить микрофон» во время монолога Джигурды.

Первый вице-президент Гильдии актёров считает, что Никита Джигурда не читал Конституцию, о нарушении которой говорил во время своего выступления.

А я прочитал и занялся этим вопросом серьёзно. У нас нет принуждения к вакцинации — у нас идут уговоры. Просьба показывать QR-коды в кафе, ресторанах — это не принуждение, а гарантия безопасности, — заключил Токарев.

По его мнению, слова Никиты Джигурды являются не гражданской позицией актёра, а «ором», и он не согласился с характеристикой «преступного государства», которую артист дал власти во время своего выступления. Токарев считает, что речь, наоборот, идёт о защите интересов страны.