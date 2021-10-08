Актёра Валерия Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО

У 67-летнего актёра Валерия Гаркалина сильное поражение лёгких — 85% правого лёгкого и 75% левого. Он подключён к аппарату ЭКМО, сообщает источник KP.RU. Артист находится в критическом состоянии.

Артист одновременно подключён и к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Минувшей ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) позволяет насытить кровь кислородом. Это требуется, когда нужно помочь сердцу и лёгким, вместе или по отдельности, при их поражении тем или иным патологическим процессом.

О госпитализации Валерия Гаркалина стало известно 5 октября. Как объяснила его дочь Ника, актёр дважды прививался. Однако в первом случае после препарата «КовиВак» у него не выработались антитела. Кроме того, на состоянии артиста могли сказаться и сопутствующие заболевания — в частности, сердечная недостаточность.