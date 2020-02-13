https://static.news.ru/photo/864b73e4-4e46-11ea-8f1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: KPA/Global Look Press

Канадский и американский актёр Рик Моранис снова снимется в роли изобретателя Уэйна Залински в продолжении комедийного фильма «Дорогая, я уменьшил детей». Новая картина получила название «Уменьшенные».

О возвращении Мораниса в проект сообщило издание Vanity Fair. Главную роль в фильме — Ника Залински, сына учёного, который также уменьшает своих детей — исполнит Джош Гэд. Он подтвердил участие актёра оригинальных картин в Twitter.

Мы добились этого вместе. В результате Рик Моранис вернулся, и я (как и, очевидно, многие другие) очень счастлив по этому поводу, — написал Гэд.

This was truly a team effort. But the end result is that yes, Rick Moranis is back and I (and clearly a lot of other people) could not be happier. https://t.co/xmPGJLhdep — Josh Gad (@joshgad) February 13, 2020

Картина «Дорогая, я уменьшил детей» вышла в 1989 году. Она получила продолжение в виде фильмов «Дорогая, я увеличил ребёнка» 1992 года и «Дорогая, мы себя уменьшили» 1997 года. После выхода триквела Моранис ушёл из кинематографа, чтобы посвятить себя семье. Он не снимался в течение 23 лет.

Режиссёром «Уменьшенных» выступит создатель первого фильма Джо Джонстон.

Как писал NEWS.ru, полнометражная лента «Аладдин» студии Disney действительно получит сиквел. Оригинальная картина британского режиссёра Гая Ричи вышла в 2019 году.