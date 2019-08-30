https://static.news.ru/photo/58e56a80-ccc4-11e9-8e1c-fa163e074e61_660.jpg Джуд Лоу Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Британский актёр Джуд Лоу, исполнивший роль в сериале «Новый папа», не согласился с тезисом русского писателя и философа Фёдора Достоевского о вседозволенности в том случае, если уверен, что бога нет.

На одной из пресс-конференций проходящего в Италии Венецианского кинофестиваля британца, сыгравшего понтифика в «Новом папе», спросили, разделяет ли он утверждение Достоевского.

Он знал, о чём говорит. Но я думаю, что если бог есть, то всё также дозволено, — цитирует Лоу РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, папа римский Франциск считает, что без книг Фёдора Достоевского невозможно стать настоящим священником. Об этом рассказал президент Владимир Путин после встречи с понтификом. Как сообщил российский лидер, на столе у папы Франциска всегда есть классика российской литературы — «это и Достоевский, и Толстой». При этом тот считает, что для полноты духовной службы необходимо знать творчество Достоевского и «осознать всю глубину его философии».