Актриса Полина Меньших погибла в ДНР В ДНР при обстреле погибла российская актриса Полина Меньших

Фото: vk.com/polina_menshikh

Российская актриса и хореограф Полина Меньших погибла в ДНР в результате обстрела, сообщили в санкт-петербургском театре-студии «Портал», с которым она сотрудничала. Информацию в социальной сети также подтвердила ученица Меньших.

С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела, — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановка мюзикла «Последнее испытание» 9 декабря будет посвящена памяти актрисы.

По имеющимся данным, Меньших приехала в Старобешево с концертом к военным на День ракетных войск и артиллерии. Как рассказали очевидцы, слова которых приводит «Российская газета», в результате начавшегося обстрела одной ракетой «разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену».

Полине Меньших было 40 лет. Согласно ее профилю в соцсети, она работала преимущественно в Москве, пытаясь развивать собственный театр этнотанцев.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов. Он ставил мюзиклы и оперы, а также готовил концертные программы ко Дню Победы и Дню народного единства. Коллектив музтеатра выразил соболезнования родным и близким Сапрунова, которому было 37 лет.