Режиссер Александр Сапрунов погиб в ходе СВО

Фото: ГАУК «Рязанский музыкальный театр»

Александр Сапрунов

Режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили представители театра во «ВКонтакте». Он ставил мюзиклы и оперы, а также готовил концертные программы к Дню Победы и Дню народного единства. Коллектив музтеатра выразил соболезнования родным и близким Сапрунова, которому было 37 лет.

В Рязанском музыкальном театре большое горе. Оборвалась жизнь режиссера и балетмейстера Александра Сапрунова. Он героически погиб в ходе специальной военной операции, — говорится в сообщении.

2 ноября умер художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, дирижер и народный артист СССР Юрий Темирканов. Деятелю культуры было 84 года.

Юрий Темирканов дважды получал Государственную премию СССР, а также две государственные премии России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. Дирижер был номинирован на премию Grammy за записи музыки Сергея Прокофьева к фильму «Александр Невский» (1996) и симфонии № 7 Д. Шостаковича (1998). Он служил руководителем филармонии с 1988 года.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России виолончелиста Александра Готгельфа. Музыкант и педагог ушел из жизни в 74 года.