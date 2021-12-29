Актёр Владимир Поночевный скончался из-за коронавируса

Советский и белорусский актёр кино и телевидения Владимир Поночевный умер 29 декабря. Причиной смерти артиста стали последствия перенесённой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте «Кино-театр.ру».

Поночевный родился 13 июня 1939 года. В 1961-м окончил актёрский факультет ВГИКа, однако его имя стало известно публике тремя годами ранее благодаря эпизоду «Юность наших отцов», в котором он снялся.

Далее последовали роли в таких фильмах, как «Внимание! В городе волшебник!», «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Руины стреляют...», «Государственная граница», «Время выбрало нас», сериалах «Каменская-1», «Полосатое счастье». Также он был директором фильма «Всё впереди» Николая Бурляева, вышедшего в 1990 году.

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