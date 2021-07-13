«Ахинея в голове»: Дугин ответил Казарновской про цифровизацию и биороботов

Философ, политолог Александр Дугин ответил оперной певице Любови Казарновской, выступившей с громким заявлением об угрозе цифровизации и превращения людей в биороботов. Слова Дугина приводит «Царьград».

В своём видеообращении к человечеству Казарновская рассказала об ультиматуме, который якобы поставлен людям. Певица считает, что «мы подошли к точке невозврата», когда должны решить, по какому пути пойти — «стать стадом, которое побредёт в цифровое общество, вы будете биороботами» или выбрать другую дорогу.

Мы совершили преступление против нашей совести, против нашего Бога. Мы предали нашу Церковь, мы предали Иисуса Христа, мы предали сакральное, — прокомментировал Дугин заявление Казарновской.

Эксперт согласился с певицей в том, что обществу необходимо «проснуться».

Великое пробуждение начинается с огромной работы духа. Работы ума. Работы истории, — добавил политолог.

Дугин посетовал, что большинство не готовы к этому, так как, по его мнению, «в головах у людей полная ахинея».

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о роли цифровизации в обеспечении эффективного электронного голосования на осенних выборах в Госдуму. А депутаты Думы прошлого созыва объясняли, как цифровизация упростит получение социальных выплат.