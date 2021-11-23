Адвокат Моргенштерна оценил обвинение рэпера Бастрыкиным в наркоторговле

Адвокат Сергей Жорин, защищавший интересы рэпера Моргенштерна в деле о пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних, в беседе с NEWS.ru оценил новые обвинения в адрес музыканта, прозвучавшие из уст главы СК РФ Александра Бастрыкина. На конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в Москве Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». По его мнению, исполнитель «вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодёжи», сообщает ТАСС.

Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Что мы об этом думаем и как будем реагировать — имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагируют подчинённые Александра Ивановича, — заявил Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проведёт очередную проверку музыки Моргенштерна (Алишера Валеева) на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в сети с 2013 по 2021 год.

Кроме того, на днях общественное движение «Ветераны России» обратилось к прокурору Москвы Денису Попову, мэру Сергею Собянину и главе столичного управления Роспотребнадзора Елене Андреевой с просьбой «проверить целесообразность и законность проведения концерта» рэпера Алишера Моргенштерна в одном из ночных клубов Москвы. В письме «Ветеранов России» говорится, что шоу собираются провести в ночь с 26 на 27 ноября 2021-го.