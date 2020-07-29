Захват сторонников ИГ в Петербурге попал на видео

https://static.news.ru/photo/a9dc83f2-d1a4-11ea-90a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали сторонников группировки «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена на территории РФ). Задержанных подозревают в подготовке к убийству сотрудников правоохранительных органов и военных.

«Невские Новости» опубликовали представленное пресс-службой ФСБ видео с моментом задержания пособников террористов.

По данным ФСБ, задержанные после осуществления своих планов в России планировали выехать на Ближний Восток и вступить в действующие там отряды ИГ. У подозреваемых нашли средства связи и банковские карты, которые использовались в противоправных действиях.

В задержании участвовали также сотрудники МВД. Предполагаемым пособникам ИГ предъявлено обвинение в содействии терроризму. Также их проверяют на причастность к пропаганде экстремистских идей и вербовке в ряды террористов.

Как писал NEWS.ru, ранее в июле в ходе масштабной операции сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае 22 члена ИГ, которые вербовали потенциальных боевиков и отправляли их на Ближний Восток.