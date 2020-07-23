ФСБ задержала террористов, вербовавших в ряды боевиков в Сирии

https://static.news.ru/photo/73f787d6-ccd2-11ea-af1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ходе масштабной операции сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Москве, Новосибирске и Красноярском крае 22 членов межрегиональной структуры международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в РФ).

По данным ФСБ, они были причастны к преступлениям террористического характера, вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, а также финансировали членов террористической структуры на территории Сирии.

Задержаны 22 человека из числа её главарей и рядовых участников, — сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

Как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ пресекли теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии. Четыре боевика «Исламского государства» (запрещено в РФ) были ликвидированы в лесу в Чегемском районе. Их пытались задержать, но злоумышленники начали отстреливаться. Их уничтожили ответным огнём. В Нальчике на квартире членов запрещённой ячейки была найдена самодельная бомба, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи. Террористы вели переписку с боевиками ИГ, в которой обсуждали детали планируемого теракта.