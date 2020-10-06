В России с начала года ликвидировали более 130 нарколабораторий

https://static.news.ru/photo/65c2c1be-0880-11eb-a8a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

С начала 2020 года на территории России выявлено и ликвидировано 139 подпольных лабораторий по производству наркотиков. При этом сотрудники правоохранительных органов изъяли в общей сложности 12 тонн запрещённых веществ.

Всего с начала года выявлено 130 тысяч наркопреступлений, что на 43% превышает показатель прошлого года. Количество пресечённых преступлений, связанных с наркотиками, в 2020 году увеличилось на 60%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье полицейские ликвидировали нарколабораторию после того, как её владелец попал в больницу с отравление парами неизвестного газа. При обыске в его жилище и гараже были обнаружены две стеклянные колбы с веществом бурого цвета, которое оказалось наркотиком мефедроном. Хозяин нарколаборатории арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело.