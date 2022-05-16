В Челябинске задержали главу антикоррупционного отдела таможни за взятки

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Челябинска задержали начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля, передаёт Telegram-канал 112. Отмечается, что он занимался вымогательством у предпринимателей.

В Челябинске задержан высокопоставленный таможенник Владимир Гефель, — говорится в сообщении.

Задержание проводили сотрудники Федеральной службы безопасности.

Согласно информации 112, Гефель требовал деньги за пособничество в импорте крупных коммерческих партий товаров из Казахстана в Россию. 16 мая суд в Москве изберёт меру пресечения задержанному сотруднику таможни.

Ранее городской суд Южно-Сахалинска 28 апреля признал виновным экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина по второму коррупционному делу. Бывшему чиновнику назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф 500 млн рублей.



