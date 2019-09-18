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Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по статье 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) против мужчины, применившего пиротехническое устройство рядом с инспектором ДПС.

Как информирует сайт ГСУ СК РФ по Москве, 16 сентября находившийся в состоянии наркотического опьянения гражданин 1990 года рождения в присутствии старшего инспектора ДПС достал из рюкзака две страйкбольные гранаты (внешне похожие на боевые) и выдернул предохранительную чеку из одной. Автоинспектор смог выхватить и бросить в сторону одно из устройств и оттолкнуть от себя брошенное под ноги второе, которое затем взорвалось. Инцидент произошёл недалеко от жилого дома на улице Паперника, никто из жильцов в результате происшествия не пострадал.

Угрожавший автоинспектору мужчина был задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал News.ru, СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников в Японском море.