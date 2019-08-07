Подозреваемый в убийстве звезды шансона Михаила Круга Александр Агеев сознался в причастности к данному преступлению, пишут российские СМИ. По одной из версий, к этому его подтолкнули показания лидера банды «Тверские волки» Александра Осипова.

Михаил Круг был убит в своём доме в Твери 1 июля 2001 года. Певцу было 40 лет. Он известен как автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных в своём жанре. Его хит «Владимирский централ» считается самой известной песней в этом стиле.

В ночь на 1 июля 2002 года двое неизвестных злоумышленников напали на дом Круга, где, помимо его самого, находились жена музыканта, тёща и трое детей. Преступники беспрепятственно проникли в трёхэтажный коттедж — дверь была открыта. В одной из комнат ворвавшиеся увидели спящую тёщу Круга и стали её избивать. На крики прибежали глава семьи и его жена. Михаил Круг получил два ранения и скончался наутро в больнице.

С самого начала вокруг убийства строилось множество версий. Продюсер Вадим Цыганов полагал, что имела место попытка ограбления. Популярной была и версия заказного убийства. В 2008 году в Твери арестовали банду «Тверские волки», в одном из членов которой вдова музыканта Ирина Круг опознала человека, проникшего в ту ночь в их дом. Однако его причастность тогда не удалось доказать.

В 2012 году СМИ писали, что некий преступник, отбывающий пожизненный срок, указал на место, где был захоронен убийца Михаила Круга. Факт обнаружения скелета в окрестностях Твери подтвердил Следственный комитет. Впоследствии сообщалось, что останки принадлежали Дмитрию Веселову, в котором Ирина Круг якобы опознала убийцу. В 2014 году на Веселова как на убийцу Круга указал и один из членов «Тверских волков» Александр Осипов в разговоре с корреспондентами «Комсомольской правды». В ходе своего расследования издание пришло к выводу , что музыканта убили за то, что он отказался платить криминальному авторитету по кличке Лом.

Михаил Круг страница

На этот раз Александр Осипов дал новые показания, в которых чётко указал, что в дом Круга в ночь на 1 июля 2002 года вломились покойный Дмитрий Веселов и тот самый Александр Агеев, которого уже ранее опознала вдова музыканта.

На очной ставке с Осиповым Агеев признался в убийстве. 6 августа Агеева привезли для следственного эксперимента в дом Круга. Это впоследствии подтвердила сестра убитого.

При этом Осипов, который, очевидно, будет ключевым свидетелем в уголовном деле, ранее в комментариях СМИ говорил, что лично расправился с одним из убийц Круга. Причины он, правда, называл разные — то ли он отомстил за певца, с которым якобы дружил, то ли убил его, выпытывая компромат на криминального босса по кличке Лом.

Следственный эксперимент

6 августа в доме Михаила Круга в Твери прошёл следственный эксперимент.

Сестра певца Ольга Медведева рассказала News.ru, что к ним привезли подозреваемого в убийстве Михаила Круга.

Как зовут — не знаю. Я его издалека видела. Нас попросили уйти на время следственных действий. Предполагаю, что человек, которого привезли, должен был рассказать, как всё было, — пояснила сестра убитого.

Она также отметила, что в доме работала целая команда сотрудников.