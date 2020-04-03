Труп младенца нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы

Следственный комитет России начал доследственную проверку после обнаружения тела новорождённого ребёнка на юго-востоке Москвы.
По факту её проведения будет принято процессуальное решение.
Тело младенца находилось в мусорном контейнере около многоквартирного дома по улице Луховицкой. Его нашли 2 апреля.
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
NEWS.ru писал, что в заброшенном здании бассейна в Москве нашли труп. В полицию заявил охранник, который совершал обход территории. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Красноярском крае недалеко от реки Енисей было найдено тело новорождённого мальчика, завёрнутого в полиэтиленовый пакет. Его нашёл местный житель. Тело было обнаружено в районе спасательной станции города Минусинска.
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