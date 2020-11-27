Суд продлил арест бывшего замглавы Генштаба Арсланова до 6 февраля

https://static.news.ru/photo/3da9e38e-30ca-11eb-b3f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Гарнизонный военный суд продлил до 6 февраля срок содержания под стражей экс-замглавы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова.

Выслушав мнения сторон, суд постановил отклонить ходатайство стороны защиты о домашнем аресте Арсланова и продлить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля 2021 года, — цитирует ТАСС судью.

Защита Арсланова указывала, что расследование подходит к концу, осталось провести несколько следственных действий, которые почему-то не проводятся уже на протяжении года. Исходя из этого, по словам адвоката, подсудимому нет необходимости содержаться в следственном изоляторе.

Прокурор Андрей Зеньков возразил, что следствие никто не затягивает умышленно, а задержки связаны со сложностью дела и большим количеством фигурантов. Он также напомнил об эпидемиологической обстановке в стране, что также вносит свои коррективы.

Бывший заместитель главы Генерального штаба генерал-полковник Халил Арсланов был задержан 7 февраля 2020 года в рамках уголовного дела, возбуждённого ещё в 2013 году. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, вымогательстве, а также получении взятки.

Как сообщал NEWS.ru, в начале сентября Арсланову предъявили новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере.