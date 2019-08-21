https://static.news.ru/photo/7c99c93c-c3f8-11e9-b2cf-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Кайро Фото: Александр Мартьянов/News.ru

Директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро останется под домашним арестом до 25 ноября, несмотря на возражения защиты. Дело Кайро рассматривается в Басманном суде Москвы.

Как передает ТАСС , судья Артур Карпов согласился с доводами следствия продлить на три месяца действующую меру пресечения в отношении Кайро. Сторона обвинения утверждает, что завершить предварительное следствие невозможно, пока не допрошены еще около 20 сотрудников компании-автодилера «Рольф» и не установлено местонахождение фигурантов дела, объявленных в розыск.

Защита обвиняемого настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Адвокаты предлагали выпустить своего клиента под залог в размере 20 миллионов рублей. В случае продления домашнего ареста, защита просила разрешить Кайро ежедневные прогулки по четыре часа и общение по телефону с сотрудниками «Рольфа».

Сам обвиняемый опротестовал продление домашнего ареста, сославшись на плохое здоровье и необходимость поддерживать больную мать и малолетнюю дочь.

Кайро задержали 28 июня. Как передавал News.ru, ему и еще ряду топ-менеджеров компании-автодилера, включая главу «Рольфа» Сергея Петрова, было предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов долларов. Суд назначил Кайро домашний арест и ограничил его в прогулках и общении с другими фигурантами дела. Петров и остальные обвиняемые по делу в настоящий момент находятся за пределами РФ.