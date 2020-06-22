Суд арестовал активиста Петра Верзилова

https://static.news.ru/photo/771d967c-b49e-11ea-872d-fa163e074e61_660.jpg Пётр Верзилов Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Мещанский суд назначил административный арест участнику группы «Война» Петру Верзилову, обвинявшемуся в мелком хулиганстве, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил признать Верзилова виновным в совершении правонарушения по статье 20.1 КоАП, назначить ему административный арест на 15 суток, — зачитала судья Виктория Дьякова.

Адвокат Верзилова Леонид Соловьёв заявил несколько ходатайств. Он просил отложить заседание, чтобы иметь возможность истребовать видео с камер наблюдения, пригласить в качестве свидетеля очевидицу Маргариту Коновалову, а также допросить для характеристики личности Верзилова главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова. Суд не стал откладывать рассмотрение и согласился лишь выслушать Смирнова.

Сам Верзилов заявил, что стал жертвой полицейской провокации.

После 13-часового допроса вышел из здания ОВД «Красносельское». Через 10 минут мы с моей подругой Маргаритой обратили внимание, что за нами ведут слежку несколько мужчин. В какой-то момент мы обратили внимание, что появился новый человек, которым оказался Барышников Максим. Добежав до меня, он подсечкой попытался сбить меня с ног, я потерял равновесие немного. Я понял, что оказался в ситуации классической полицейской провокации, встал, и мы с Маргаритой начали убегать. Молодой человек нас догнал и снова на меня напал. И тут рядом оказались сотрудники полиции, которые меня задержали. Когда спровоцировать меня не удалось, решили обвинить меня хотя бы в нецензурной брани, — рассказал он.

Мужчину задержали вчера рано утром в собственной квартире, а затем увезли на допрос. Допрашивали его ещё по прошлогоднему делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, он был отпущен в статусе свидетеля. Почти сразу после выхода из отдела полиции у Верзилова произошло столкновение с незнакомым ему мужчиной. Это стало причиной для повторного задержания. Активист провёл ночь в ОВД «Мещанский», только сегодня стало известно, что на него составили протокол по статье 20.1 КоАП за нецензурную брань на улице.

Накануне высказывались предположения, что настоящей причиной задержания Верзилова стала информация о готовящихся акциях группы «Война» во время парада в Москве 24 июня. Однако сам Пётр перед заседанием опроверг это. Также он отметил, что допрашивали его следователи, работающие в группе Габдуллина.