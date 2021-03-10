Соучастника убийства следователя МВД отправили в колонию на 9,5 года

Красногорский городской суд Московской области приговорил к 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной.
Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и частью 3 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой),
На момент совершения деяния обвиняемый был несовершеннолетним. Суд обязал его возместить моральный вред на сумму 1 млн рублей.
Молодой человек был членом группы, созданной специально для убийства старшего следователя по особо важным делам Следственного управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. Организатор вовлёк подростка в преступную схему, не уточняя, какую должность занимает будущая жертва. Сам тинейджер затем уговорил стать членом преступной группы Абдулазиза Абдулазизова, непосредственного исполнителя. 10 октября 2018 года последний расстрелял Шишкину в подмосковном посёлке Архангельское. Абдулазизова приговорили к 14 годам лишения свободы в ноябре 2020 года, писал NEWS.ru.