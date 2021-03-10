Соучастника убийства следователя МВД отправили в колонию на 9,5 года

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Суд в Новосибирске арестовал 19-летнего местного жителя, зарезавшего свою несовершеннолетнюю подругу в ходе бытового конфликта. Об этом рассказали в следуправлении СКР по Новосибирской области.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ходатайство об избрании ему меры пресечения исходило от следствия. Под стражей он проведёт два месяца — до 7...