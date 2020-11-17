Мособлсуд приговорил убийцу следователя Шишкиной к 14 годам колонии

https://static.news.ru/photo/943dbd16-28d1-11eb-be68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мособлсуд приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова, застрелившего в октябре 2018 года следователя МВД Евгению Шишкину. В ходе следствия Абдулазизов полностью признал вину в совершённом преступлении.

В результате проверок его показаний в Москве-реке были найдены выброшенные пистолет и патроны. На частях оружия, обнаруженных во время осмотра места происшествия, были выявлены следы исполнителя убийства.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, суд признал его виновным в незаконном приобретении оружия и заказном убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

В июле 2020 года на территории Грузии был задержан Иван Кочетков, который также проходит в качестве обвиняемого в уголовном деле об убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной, писал NEWS.ru.

По версии следствия, в январе 2018 года Кочетков по указанию организатора убийства Шишкиной Ярослава Сумбаева поджёг автомобиль следователя с целью запугать её и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева. После этого он неоднократно отправлял ей сообщения с угрозами. После Кочетков для убийства следователя привлёк несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в посёлке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия. От полученных ран женщина скончалась.