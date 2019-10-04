Фото: Сергей Булкин/News.ru

Соседи убитой в Домодедово 17-летней студентки МГТУ имени Баумана не слышали шума и криков, несмотря на обнаруженные на месте преступления следы борьбы.

Вчера заходил кто-то из оперативников, они обратили внимание, что у нас стоит камера. Там даже соседи ничего не слышали, — цитирует знакомую семьи убитой РЕН ТВ.

Как сообщал News.ru, тело девушки нашли в квартире дома на улице Светлая. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что жертве нанесли несколько ударов ножом, а до этого душили. Шея девушки была перетянута ремнем в момент обнаружения тела. Убийца не взял денег и ценностей. Родители убитой во время преступления находились в другом городе.

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