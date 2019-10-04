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Алтайские следователи задержали двух злоумышленников, которые избили и ограбили 45-летнего таксиста, угнали его машину, а затем изнасиловали 29-летнюю пассажирку, которая в этот момент находилась в автомобиле. Двум другим участникам преступления удалось скрыться, их поиски сейчас ведутся.

19-летний и 17-летний подозреваемые были задержаны, двум другим участникам преступления удалось скрыться, — сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю. Как стало известно, таксист с пассажиркой в салоне подъехал...