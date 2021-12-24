Соседи бросившей своих детей в овраг женщины охарактеризовали её

Соседи женщины, которая бросила своих детей голыми умирать на морозе в селе Прокудино Саратовской области, дали комментарии о её поведении. По словам местных жителей, женщина была необщительной, однако всё село «было в шоке», передает Telegram -канал «RT на русском».

Односельчанка убийцы рассказала, что мать двоих детей была нелюдимой и не высказывала желания общаться с односельчанами.

Это вообще уму непостижимо, как так можно: девять месяцев носила, кормила, вырастила и убила. Вот она необщительная была... Она шарахалась от людей, — рассказала соседка.

Жительница села добавила, что женщина во время покупки дома заявила, что предпочитает одиночество.

Другая соседка рассказала, что дочь убийцы не посещала детский сад и что женщина была в разводе со своим супругом.

Она куда-то пропала, её вообще в деревне не было. Потом вдруг она появилась и ребёнка в школу привела. А то, что случилось, в голове не укладывается, ужас какой-то, — добавила соседка.

Виновница, 43-летняя мать двоих детей была арестована в Энгельсе, после чего её доставили в следственный отдел СК. Против детоубийцы возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, утром 22 декабря мать рассердилась на своих детей — несовершеннолетних сына и дочь, которые не слушались, и попыталась задушить их шарфом. Когда дети потеряли сознание, она вытащила их на улицу и оставила раздетыми в овраге, после чего удалилась.